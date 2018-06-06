За час голодування Балух втратив 30 кг ваги – адвокат

Український активіст Володимир Балух, який 80-й день продовжує голодування в кримському СІЗО, втратив 30 кілограмів ваги, повідомила 6 червня в Києві адвокат Ольга Дінзе.

«Балух оголосив голодування у кінці березня 2018 року. На даний час він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине – у нього щедо полегшений режим, після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, бо він схуд на 30 кілограмів. Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу», – сказала Дінзе.

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Балух продовжує голодування через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.