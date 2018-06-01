Стан Балуха, який 75 днів голодує у Криму, значно погіршився – МЗС

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони звільнити ув’язненого в анексованому Криму Володимира Балуха, який продовжує голодування, оголошене 19 березня. Як написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца, стан Балуха «значно погіршився».

«Значно погіршилося здоров’я Балуха в окупованому Криму, голодує з 19.03. Вимагаємо звільнення Балуха, незаконно засудженого за прапор України», – написала Беца.

Балуха затримали 8 грудня 2016 року в його будинку в Роздольненському районі в анексованому Росією Криму. Російська влада висунула Балуху обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

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Згодом проти Балуха була порушена нова справа – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.