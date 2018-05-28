Кремль відповідальний за воєнні злочини (світова преса)

Британський часопис The Times розглядає Росію як «кримінальну державу», яка має понести повну відповідальність за свою агресію в Україні. Періодичне видання іспанського регіону Каталонія La Vanguardia повідомляє про вимоги Євросоюзу негайно звільнити утримуваних у Росії українських активістів. Північноірландське видання Belfast Telegraph пише про відвідини українського сиротинця відомою британською співачкою Софі Елліс-Бекстор.

Один з найшанованіших британських часописів The Times публікує редакційну статтю «Кримінальна держава», у якій зазначається, що з усіх жахливих сторін режиму Володимира Путіна, жодна не виявляє такої кричущої неповаги до норм міжнародного права як його зміна державних кордонів силою. Шок від войовничої агресії Росії проти України вийшов на найвищий рівень, коли над сходом України було збито пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 осіб на борту цього авіалайнера. Часопис нагадує, що нідерландські слідчі встановили безпосередню причетність Росії до цього жахливого акту, а Нідерланди і Австралія напряму звинуватили Російську Федерацію у вбивстві своїх громадян.

The Times вказує, що копітка робота слідчих з доказами російської причетності до збиття літака над сходом України постає довготривалою битвою за справедливість попри те, що на кожному кроці слідства режим Путіна чинив перепони, брехав і приховував факти. Речник Кремля, буквально після виголошення результатів слідства, нарікав, що у команді слідчих не було росіян, а лише були представлені українці. Британський часопис пише, що цьому існує просте пояснення.

Росія постійно відмовлялась співпрацювати зі слідством, і щоразу, коли доказово викривались злочини Росії на державному рівні, Кремль підкидав нові і нові теорії змови і підозри шахрайства. Видання підсумовує, що трагічна доля літака рейсу МН17, можливо, пояснюється тим, що росіяни просто прийняли цей літак за військовий, але це у жодному разі не звільняє Росію від повної відповідальності за те, що та країна надіслала своїх військових на українську територію вести війну. Цей випадок, на думку британської газети, постає яскравим прикладом злочину війни, за який Кремль має понести повну відповідальність, незалежно він того, скільки мине часу.

«Росія – КРИМІНАЛЬНА ДЕРЖАВА!»

Провідний іспаномовний часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia друкує статтю «Європейський Союз засуджує затримання активістів у Криму». У матеріалі повідомляється, що голова дипломатії Європейського Союзу Федеріка Моґеріні засудила затримання у Криму та, зокрема, у Севастополі кількох українських активістів, які висловлювали свій протест проти російської окупації цієї української території.

«Існує багато активістів, які виступають проти незаконної окупації Кримського півострова, яких було засуджено органами судочинства, що їх не визнають ані Євросоюз, ані жодні міжнародні структури. Все це відбувається всупереч засадничих стандартів юстиції», – заявила Федеріка Моґеріні.

Каталонський часопис додає, що активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова було заарештовано російською окупаційною владою за висловлення протесту проти переслідування кримських татар. Часопис пише, що ще один український активіст Володимир Балух, який провів два місяці голодного страйку, також привернув увагу до долі кінорежисера Олега Сенцова, якого російські окупанти вивезли з Криму до Сибіру. Газета повідомляє своїм читачам, що український громадянин Сенцов розпочав свій голодний страйк 14 травня.

La Vanguardia завершує, зазначаючи, що Європейський Союз очікує негайного звільнення росіянами незаконно ув’язнених українських громадян без жодних затримок. При цьому байдуже, де утримують українців – у самій Росії, а чи ж у незаконно окупованому Росією Криму.

« Європейський Союз засуджує затримання активістів у Криму »

Провідний часопис Північної Ірландії Belfast Telegraph друкує статтю «Софі Елліс-Бекстор розповідає про відвідини українського сиротинця, які викликали глибоку печаль». У підзаголовку додається, що відома британська співачка стала посланцем благочинної організації Lumos , співзасновницею якої є авторка книжок про Гаррі Поттера Джоан К. Ролінґ. Софі Елліс-Бекстор розповідає про свої глибокі емоції, які охопили її при зустрічі з українськими дітьми у сиротинцях, де всі були сиротами.

Йдеться про сиротинець для дітей з вадами зору. Британська співачка каже, що умови, у яких перебувають діти у цьому неназваному сиротинці в Україні є по-справжньому жахливі. Софі Елліс-Бекстор каже, що вона зустрілась з дітьми різного віку, починаючи з шестирічних малюків, які змушені постійно жити у цьому сиротинці, за її словами, тому, що їм потрібні окуляри з причини вад зору. Цих дітей вважають такими, що не можуть відвідувати звичайні школи, отож їхні батьки змушені відправляти їх до спеціальних сиротинців.

Belfast Telegraph пише, що мати чотирьох синів Софі Елліс-Бекстор каже, що як мати, вона навіть не може собі уявити, що вона постала б перед вибором або мати свою дитину вдома, або ж відсилати її до якоїсь установи лише тому, що її дитина погано бачить. Британська співачка каже, що в українському сиротинці у дітей не було жодних іграшок, їхні спальні не мали якихось особистих моментів, які б вирізняли одну дитину від іншої. Північноірландський часопис зазначає, що згідно з інформацією благочинної організації Lumos , приблизно 100 тисяч дітей мешкають у різного штибу сиротинцях в Україні. З цих 100 тисяч дітей, приблизно 90% має бодай одного з батьків, які, втім, з тих або інших причин не можуть виховувати дитину у власній домівці.

« Софі Елліс-Бекстор розповідає про відвідини українського сиротинця, які викликали глибоку печаль »

​