Із активістів роблять терористів? Російські силовики провели нові обшуки і затримання в окупованому Криму

21 травня російські силовики прийшли з обшуками до одного з координаторів «Кримської солідарності», кримського татарина Сервера Мустафаєва в Бахчисараї та до кримськотатарського активіста Едема Смаїлова в селі Долинне Бахчисарайського району окупованого Росією українського Криму. Дружину Смаїлова Лілі Келямову не пропустили додому, як і його адвоката Айдера Азаматова.

У Бахчисараї до будинку Сервера Мустафаєва так само не допустили його адвоката Еміля Курбедінова. На сайті ФСБ Росії не з'явилося інформації про проведення обшуків у кримчан. При цьому раніше російське відомство без зазначення імен повідомляло про затримання двох людей за підозрою в причетності до організації «Хізб ут-Тахрір». Ця організація легальна на території України і багатьох країн світу, але заборонена в Росії і анексованому нею Криму.

Координатор «Кримської солідарності» Дилявер Меметов стверджує, що російські силовики не склали жодних документів про проведення цих обшуків.

Обшук зазвичай триває 3-4 години, але в Едема Смаїлова вчора – 7-8 годин, таке ми бачимо вперше

– Ці обшуки проходили в тому ж форматі, що і й останні три роки в Криму. Так само, як і у нас вдома, як і в будинках наших співвітчизників. Зранку, десь на початку 7:00, до будинку вриваються автоматники разом із людьми в цивільному і з понятими. Обшук зазвичай триває 3-4 години, але в Едема Смаїлова вчора – 7-8 годин, таке ми бачимо вперше. Докладнішої інформації у нас немає, тому що до будинку не допустили адвокатів. Хлопцям лише зачитали постанову, але жодних документів, що свідчили би про проведення обшуку, не залишили. Є лише припущення. Сервер Мустафаєв стояв біля витоків утворення «Кримської солідарності», він із першого дня перебував на всіх судах і обшуках. Всю свою енергію він віддавав сім'ям, які залишилися без годувальників. Едема Смаїлова знали менше, але в своєму регіоні він займався релігійними обрядами, вчив арабської мови.

Дилявер Меметов переконаний, що таким чином російські силовики чинять тиск на «Кримську солідарність» і на весь кримськотатарський народ, щоб погасити його внутрішню енергію взаємної підтримки.

Радіослухач із Криму погоджується з цією думкою про мотиви російської влади: ​«Ця категорія громадян не входить в поняття «скреп». Вони як більмо на оці! Я говорю про кримських татар. І виходить, що будь-якими засобами і способами треба або їх або підкорити, або зжити. Іншого не дано».

Радіослухач Олег із Сімферополя стає на бік російських силовиків: ​«Справа в тому, що Меджліс на території Росії визнаний терористичною організацією і заборонений! І всі члени Меджлісу розпалюють міжнаціональну ворожнечу, влаштовують провокації і спеціально стравлюють кримських татар і росіян. У нас мир!».

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров вважає, що російські силовики узгодили свої дії з державними ЗМІ.

Російські ЗМІ вже о 9:00 того ж дня оголосили про затримання двох осіб за причетність до «Хізб ут-Тахрір», хоча фактично хлопців ще не затримали, тривали обшуки, а звинувачення ще не пред'являли

– У родині Едема Смаїлова дочки 13 років, 16 років і 18 років, а у Сервера Мустафаєва четверо дітей: старшому сім років, молодшому всього кілька місяців. І там, і там було погано сім'ям, кажуть, особливо важко було вразливому синові Мустафаєва. Уявіть: вдома перевертають буквально все і доводять до такого стану, що стає фізично погано. Швидше за все, Сервера і Едема будуть тримати в ізоляторі тимчасового утримання ФСБ – будемо шукати їх, щоб можна було щось передати. Завтра-післязавтра їх помістять у СІЗО, суд повинен бути протягом трьох днів. Цікаво, що державні російські ЗМІ вже о 9:00 того ж дня оголосили про затримання двох осіб за причетність до «Хізб ут-Тахрір», хоча фактично хлопців ще не затримали, тривали обшуки, а звинувачення ще не пред'являли.

Кримський адвокат Айдер Азаматов розповідає, чого варто очікувати далі та що загрожує затриманим.

Слідчі вже винесли постанову про об'єднання цих справ зі справою шістьох бахчисарайських хлопців, яких затримали ще в жовтні 2017 року

– Зазвичай за такими статтями просять два місяці в СІЗО, і суди охоче погоджуються. Це – стаття 205.5, частина друга (КК Росії) – участь в організації, що визнана в Росії терористичною. Санкція – від 10 до 20 років позбавлення волі зі штрафом. Наскільки мені відомо, Мустафаєв і Смаїлов відмовилися від дачі показань. Слідчі вже винесли постанову про об'єднання цих справ зі справою шістьох бахчисарайських хлопців, яких затримали ще в жовтні 2017 року. Зазвичай такі процеси проходять у закритому режимі.

22 травня у Сімферополі підконтрольний Росії Київський районний суд заарештував Сервера Мустафаєва. Як повідомив його адвокат Сергій Легостов, затриманий перебуватиме під вартою до 9 червня.

За даними захисника, суд відмовив адвокату в призначенні Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, засідання проходило в закритому режимі. Адвокат також повідомив, що в звинуваченнях, висунутих проти його підзахисного, йдеться про закриту зустріч учасників забороненої в Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір» в грудні 2016 року в одній із мечетей Бахчисарая.

Цього ж дня підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував на 20 діб Едема Смаїлова. Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, Смаїлов залишиться в СІЗО до 9 червня.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що інформацію про обшуки і затримання в анексованому Криму Україна збирає як доказову базу для міжнародних судів.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».