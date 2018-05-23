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23 Травень 2018, Київ 11:35
Політика

Із активістів роблять терористів? Російські силовики провели нові обшуки і затримання в окупованому Криму

Едем Смаїлов біля суду, Сімферополь, 22 травня 2018 року

21 травня російські силовики прийшли з обшуками до одного з координаторів «Кримської солідарності», кримського татарина Сервера Мустафаєва в Бахчисараї та до кримськотатарського активіста Едема Смаїлова в селі Долинне Бахчисарайського району окупованого Росією українського Криму. Дружину Смаїлова Лілі Келямову не пропустили додому, як і його адвоката Айдера Азаматова.

У Бахчисараї до будинку Сервера Мустафаєва так само не допустили його адвоката Еміля Курбедінова. На сайті ФСБ Росії не з'явилося інформації про проведення обшуків у кримчан. При цьому раніше російське відомство без зазначення імен повідомляло про затримання двох людей за підозрою в причетності до організації «Хізб ут-Тахрір». Ця організація легальна на території України і багатьох країн світу, але заборонена в Росії і анексованому нею Криму.

Координатор «Кримської солідарності» Дилявер Меметов стверджує, що російські силовики не склали жодних документів про проведення цих обшуків.

Обшук зазвичай триває 3-4 години, але в Едема Смаїлова вчора – 7-8 годин, таке ми бачимо вперше
Дилявер Меметов

– Ці обшуки проходили в тому ж форматі, що і й останні три роки в Криму. Так само, як і у нас вдома, як і в будинках наших співвітчизників. Зранку, десь на початку 7:00, до будинку вриваються автоматники разом із людьми в цивільному і з понятими. Обшук зазвичай триває 3-4 години, але в Едема Смаїлова вчора – 7-8 годин, таке ми бачимо вперше. Докладнішої інформації у нас немає, тому що до будинку не допустили адвокатів. Хлопцям лише зачитали постанову, але жодних документів, що свідчили би про проведення обшуку, не залишили. Є лише припущення. Сервер Мустафаєв стояв біля витоків утворення «Кримської солідарності», він із першого дня перебував на всіх судах і обшуках. Всю свою енергію він віддавав сім'ям, які залишилися без годувальників. Едема Смаїлова знали менше, але в своєму регіоні він займався релігійними обрядами, вчив арабської мови.

Дилявер Меметов переконаний, що таким чином російські силовики чинять тиск на «Кримську солідарність» і на весь кримськотатарський народ, щоб погасити його внутрішню енергію взаємної підтримки.

Радіослухач із Криму погоджується з цією думкою про мотиви російської влади: ​«Ця категорія громадян не входить в поняття «скреп». Вони як більмо на оці! Я говорю про кримських татар. І виходить, що будь-якими засобами і способами треба або їх або підкорити, або зжити. Іншого не дано».

Радіослухач Олег із Сімферополя стає на бік російських силовиків: ​«Справа в тому, що Меджліс на території Росії визнаний терористичною організацією і заборонений! І всі члени Меджлісу розпалюють міжнаціональну ворожнечу, влаштовують провокації і спеціально стравлюють кримських татар і росіян. У нас мир!».

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров вважає, що російські силовики узгодили свої дії з державними ЗМІ.

Російські ЗМІ вже о 9:00 того ж дня оголосили про затримання двох осіб за причетність до «Хізб ут-Тахрір», хоча фактично хлопців ще не затримали, тривали обшуки, а звинувачення ще не пред'являли
Абдурешит Джеппаров

– У родині Едема Смаїлова дочки 13 років, 16 років і 18 років, а у Сервера Мустафаєва четверо дітей: старшому сім років, молодшому всього кілька місяців. І там, і там було погано сім'ям, кажуть, особливо важко було вразливому синові Мустафаєва. Уявіть: вдома перевертають буквально все і доводять до такого стану, що стає фізично погано. Швидше за все, Сервера і Едема будуть тримати в ізоляторі тимчасового утримання ФСБ – будемо шукати їх, щоб можна було щось передати. Завтра-післязавтра їх помістять у СІЗО, суд повинен бути протягом трьох днів. Цікаво, що державні російські ЗМІ вже о 9:00 того ж дня оголосили про затримання двох осіб за причетність до «Хізб ут-Тахрір», хоча фактично хлопців ще не затримали, тривали обшуки, а звинувачення ще не пред'являли.

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Кримський адвокат Айдер Азаматов розповідає, чого варто очікувати далі та що загрожує затриманим.

Слідчі вже винесли постанову про об'єднання цих справ зі справою шістьох бахчисарайських хлопців, яких затримали ще в жовтні 2017 року
Айдер Азаматов

– Зазвичай за такими статтями просять два місяці в СІЗО, і суди охоче погоджуються. Це – стаття 205.5, частина друга (КК Росії) – участь в організації, що визнана в Росії терористичною. Санкція – від 10 до 20 років позбавлення волі зі штрафом. Наскільки мені відомо, Мустафаєв і Смаїлов відмовилися від дачі показань. Слідчі вже винесли постанову про об'єднання цих справ зі справою шістьох бахчисарайських хлопців, яких затримали ще в жовтні 2017 року. Зазвичай такі процеси проходять у закритому режимі.

22 травня у Сімферополі підконтрольний Росії Київський районний суд заарештував Сервера Мустафаєва. Як повідомив його адвокат Сергій Легостов, затриманий перебуватиме під вартою до 9 червня.

За даними захисника, суд відмовив адвокату в призначенні Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, засідання проходило в закритому режимі. Адвокат також повідомив, що в звинуваченнях, висунутих проти його підзахисного, йдеться про закриту зустріч учасників забороненої в Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір» в грудні 2016 року в одній із мечетей Бахчисарая.

Цього ж дня підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував на 20 діб Едема Смаїлова. Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, Смаїлов залишиться в СІЗО до 9 червня.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що інформацію про обшуки і затримання в анексованому Криму Україна збирає як доказову базу для міжнародних судів.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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