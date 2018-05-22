Справи Мустафаєва і Смаїлова у Криму об’єднали із бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Справи затриманих у Бахчисараї кримських активістів Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова об'єднали з бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір», у рамках якого в 2017 році заарештували шістьох осіб. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії заявив кримський адвокат Айдер Азаматов.

За його словами, Мустафаєв і Смаїлов відмовилися свідчити.

«За моєю інформацією, 22 травня у Київському районному суді Сімферополя розглядатимуть клопотання слідства про обрання запобіжного заходу. Зазвичай за такими статтями просять два місяці в СІЗО, а суди охоче погоджуються. Це стаття 205.5, частина друга – участь в організації, яка визнана в Росії терористичною. Санкція – від 10 до 20 років позбавлення волі зі штрафом... Слідчі вже винесли постанову про об'єднання цих справ зі справою шістьох бахчисарайських хлопців, яких затримали ще в жовтні 2017 року. Зазвичай такі процеси у судах відбуваються в закритому режимі », – сказав адвокат.

Вранці 21 травня організація «Кримська солідарність» повідомила про обшукиу будинках кримських татар на окупованому півострові. За даними правозахисників, представники Росії приїхали до будинків Едема Смаїлова та Сервера Мустафаєва. Пізніше «Кримська солідарність» повідомила також про арешт цих двох активістів.

Сервер Мустафаєв є відомим у Криму громадським активістом, улітку 2016 року він разом зі ще кількома співвітчизниками заснував громадське об’єднання «Кримська солідарність», є одним із його координаторів.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.