«Кримська солідарність» повідомляє про обшуки на окупованому півострові

Організація «Кримська солідарність» повідомляє про обшуки, які російські силовики 21 травня здійснюють у будинках кримських татар на окупованому півострові. За даними правозахисників, представники Росії приїхали до будинків Едема Смаїлова та Сервера Мустафаєва.

«До будинку Сервера Мустафаєва підігнали автозак (автомобіль для перевезення затриманих – ред.), у двір заїхав автомобіль Volkswagen із затоновані номерами», – вказують у «Кримській солідарності».

«У будинку Едема Смаїлова силовиками заблоковані троє дітей. Його дружина не може пройти в своє домоволодіння, її не пропускають», – додають правозахисники.

Сервер Мустафаєв є відомим громадським активістом, улітку 2016 року він разом зі ще кількома співвітчизниками заснував громадське об’єднання «Кримська солідарність», є одним із його координаторів. Найчастіше Мустафаєва можна побачити під судами, на черговому обшуку, або в банку – з відрами, наповненими монетами, які люди приносять для родин затриманих російськими силовиками.

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Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.