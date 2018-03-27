Не згоден – під арешт: за що в окупованому Криму переслідують громадських журналістів

Павло Новиков

22 березня співробітники російських спецслужб увірвалися до будинку кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова. Його дружина Лемара згадує, що силовики спочатку повалили чоловіка на підлогу, а вже потім показали дозвіл на проведення обшуку. Активіста відвезли на допит до окупованого Росією українського Сімферополя й відкрили кримінальне провадження за «заклики до тероризму». Підконтрольний Росії суд заарештував його на два місяці.

Приводом для переслідування активіста «Кримської солідарності» став канал у YouTube, який він вів із 2013 по 2015 роки, розповідаючи про іслам і діяльнсть «Хізб ут-Тахрір». Адвокат Еміль Курбедінов стверджує, що російські силовики не можуть переслідувати Нарімана Мемедемінова, оскільки на момент розміщення відео про заборонену в Росії організацію Крим ще не був анексований.

Активіст «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв міркує про причини арешту Нарімана Мемедемінова.

У російської прокуратури є чітка мета на 2018 рік – припиняти будь-які протести, будь-які обурення

– Справжньою причиною затримання Нарімана стала його активність, його небайдужість, його солідарність зі своїм народом. Він не міг мовчати ні як мусульманин, ні як кримський татарин. Його вже засуджували до штрафу в 10 тисяч рублів нібито за участь у несанкціонованій акції – ми оплатили його десятирублевими монетами. У російської прокуратури є чітка мета на 2018 рік – припиняти будь-які протести, будь-які обурення. Наріман знімав на телефон під час проведення обшуків у інших активістів, але саме інформування не можуть розцінювати як тероризм. Мабуть, силовики вважають, що зміст відеороликів закликає до тероризму. А потім на суді приховані свідки розкажуть, що він ще й готував щось. У Криму звинуватити людину й посадити на 5-10 років, на довічне – не проблема.

Кримський юрист Ліля Гемеджи вважає, що громадські журналісти на кшталт Нарімана Мемедемінова небезпечні для російської влади.

Російським силовикам потрібно, щоб у Криму не висвітлювали репресії, щоб обшуки проходили тихо

– На жаль, із найбільшою ймовірністю це закінчиться тюремним ув'язненням. Про це говорять схожі прецеденти в Криму: справа Руслана Зейтуллаєва, «ялтинської шістки» й так далі. У російській судовій практиці люди отримують реальні, тривалі терміни за необґрунтовані звинувачення. У випадку з Наріманом можна було вибрати інший запобіжний захід, наприклад, утримання під домашнім арештом, але його заарештували. Це говорить про те, що активісту цілком можуть дати реальний термін. Єдиний позитивний момент: після таких несправедливих звинувачень прокидається народ. Російським силовикам потрібно, щоб у Криму не висвітлювали репресії, щоб обшуки проходили тихо. Завдяки роботі таких цивільних журналістів, як Наріман, міжнародне співтовариство знає про ці злочини.

Голова правління українського Центру інформації з прав людини Тетяна Печончик робить висновок, що доля Нарімана Мемедемінова багато в чому залежить від міжнародного розголосу.

– Громадські журналісти в Криму роблять дуже важливу роботу, яку не можуть робити професійні журналісти. Це – якраз ті стримери, які доносять важливу інформацію. Якщо відбуваються такі затримання, дуже важлива реакція в перші кілька днів. Тому ми зробили заяву на підтримку Нарімана і закликаємо владу України, міжнародні організації відреагувати. Необхідна максимальна увага до цієї нагоди, щоб у подальшому були приводи запроваджувати персональні санкції проти всіх, хто пов'язаний із цим незаконним переслідуванням, а Прокуратура АРК на материку розпочала кримінальні провадження за фактами зловживань у Криму.

​(Текст підготував Владислав Ленцев)

Оригінал – на сайті Крим.Реалії