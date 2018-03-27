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27 Березень 2018, Київ 13:27
Політика

Не згоден – під арешт: за що в окупованому Криму переслідують громадських журналістів

Наріман Мемедемінов

Павло Новиков

22 березня співробітники російських спецслужб увірвалися до будинку кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова. Його дружина Лемара згадує, що силовики спочатку повалили чоловіка на підлогу, а вже потім показали дозвіл на проведення обшуку. Активіста відвезли на допит до окупованого Росією українського Сімферополя й відкрили кримінальне провадження за «заклики до тероризму». Підконтрольний Росії суд заарештував його на два місяці.

Приводом для переслідування активіста «Кримської солідарності» став канал у YouTube, який він вів із 2013 по 2015 роки, розповідаючи про іслам і діяльнсть «Хізб ут-Тахрір». Адвокат Еміль Курбедінов стверджує, що російські силовики не можуть переслідувати Нарімана Мемедемінова, оскільки на момент розміщення відео про заборонену в Росії організацію Крим ще не був анексований.

Активіст «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв міркує про причини арешту Нарімана Мемедемінова.

У російської прокуратури є чітка мета на 2018 рік – припиняти будь-які протести, будь-які обурення
Сервер Мустафаєв

– Справжньою причиною затримання Нарімана стала його активність, його небайдужість, його солідарність зі своїм народом. Він не міг мовчати ні як мусульманин, ні як кримський татарин. Його вже засуджували до штрафу в 10 тисяч рублів нібито за участь у несанкціонованій акції – ми оплатили його десятирублевими монетами. У російської прокуратури є чітка мета на 2018 рік – припиняти будь-які протести, будь-які обурення. Наріман знімав на телефон під час проведення обшуків у інших активістів, але саме інформування не можуть розцінювати як тероризм. Мабуть, силовики вважають, що зміст відеороликів закликає до тероризму. А потім на суді приховані свідки розкажуть, що він ще й готував щось. У Криму звинуватити людину й посадити на 5-10 років, на довічне – не проблема.

Сервер Мустафаєв
Сервер Мустафаєв

Кримський юрист Ліля Гемеджи вважає, що громадські журналісти на кшталт Нарімана Мемедемінова небезпечні для російської влади.

Російським силовикам потрібно, щоб у Криму не висвітлювали репресії, щоб обшуки проходили тихо
Ліля Гемеджи

– На жаль, із найбільшою ймовірністю це закінчиться тюремним ув'язненням. Про це говорять схожі прецеденти в Криму: справа Руслана Зейтуллаєва, «ялтинської шістки» й так далі. У російській судовій практиці люди отримують реальні, тривалі терміни за необґрунтовані звинувачення. У випадку з Наріманом можна було вибрати інший запобіжний захід, наприклад, утримання під домашнім арештом, але його заарештували. Це говорить про те, що активісту цілком можуть дати реальний термін. Єдиний позитивний момент: після таких несправедливих звинувачень прокидається народ. Російським силовикам потрібно, щоб у Криму не висвітлювали репресії, щоб обшуки проходили тихо. Завдяки роботі таких цивільних журналістів, як Наріман, міжнародне співтовариство знає про ці злочини.

Ліля Гемеджи
Ліля Гемеджи

Голова правління українського Центру інформації з прав людини Тетяна Печончик робить висновок, що доля Нарімана Мемедемінова багато в чому залежить від міжнародного розголосу.

– Громадські журналісти в Криму роблять дуже важливу роботу, яку не можуть робити професійні журналісти. Це – якраз ті стримери, які доносять важливу інформацію. Якщо відбуваються такі затримання, дуже важлива реакція в перші кілька днів. Тому ми зробили заяву на підтримку Нарімана і закликаємо владу України, міжнародні організації відреагувати. Необхідна максимальна увага до цієї нагоди, щоб у подальшому були приводи запроваджувати персональні санкції проти всіх, хто пов'язаний із цим незаконним переслідуванням, а Прокуратура АРК на материку розпочала кримінальні провадження за фактами зловживань у Криму.

Тетяна Печончик
Тетяна Печончик

(Текст підготував Владислав Ленцев)

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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