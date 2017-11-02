Український консул відвідав кримчанина Зейтуллаєва в російській колонії – МЗС

Український консул відвідав у російській колонії в Башкортостані ув’язненого кримчанина Руслана Зейтуллаєва. Як повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, зустріч відбулася 1 листопада.

«Ми багато разів просили про цю зустріч, Російська Федерація відмовляла. Зейтуллаєв почуває себе більш-менш нормально, якихось нарікань на умови утримання у нього не було. Зустріч тривала близько трьох годин, його цікавило питання можливості переведення в Україну. Ми, зі свого боку, будемо докладати всіх зусиль для звільнення Зейтуллаєва», – сказала Беца.

Засуджений кримчанин Руслан Зейтуллаєв із російської колонії направив щонайменше п’ять заяв про екстрадицію до України. Як розповів адвокат Едем Семедляєв після зустрічі із засудженим 31 жовтня, в разі відмови в екстрадиції Зейтуллаєв має намір знову оголосити голодування.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі.

Верховний суд Росії збільшив з 12 до 15 років термін позбавлення волі для Зейтуллаєва. У відповідь на це севастополець оголосив голодування.

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти ув’язнення Зейтуллаєва, засудженого за звинуваченням у створенні осередку забороненої в Росії, а фактично і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій нею частині території України, хоча в Україні організація діє легально.