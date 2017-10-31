Співробітники СІЗО забрали у кримчанина Зейтуллаєва їжу перед етапуванням до Башкортостану – адвокат

Співробітники СІЗО російського Ростова-на-Дону перед етапуванням засудженого кримчанина Руслана Зейтуллаєва в колонію Башкортостану забрали в нього їжу, розповів адвокат Едем Семедляєв.

За словами адвоката, після інциденту Зейтуллаєв упродовж двох тижнів «їхав практично голодний».

«При виїзді з СІЗО Ростова був інцидент, співробітники СІЗО вкрали десять банок тушонки в нього. Тому він після того, як протримав голодування, їхав практично голодний, що вплинуло на його стан. Перебуває він у виправній колонії суворого режиму №2, почувається добре», – розповів Семедляєв у відео, яке опубліковане на сторінці об'єднання «Кримська солідарність».

За словами адвоката, адміністрація виправної колонії повідомила, що 1 листопада Зейтуллаєва відвідає український консул.

«Зейтуллаєв написав приблизно 5 заяв з приводу його екстрадиції до України. Його запевняють, що це довга процедура, яка займає до 10 місяців. Якщо його вимоги не задовольнять, якщо його не екстрадують до України, він оголошуватиме голодування», – зазначив Семедляєв.

Адвокат додав, що засуджений кримчанин просить писати йому листи в колонію, для моральної підтримки.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі.

Верховний суд Росії збільшив з 12 до 15 років термін позбавлення волі для Зейтуллаєва. У відповідь на це севастополець оголосив голодування.

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти збільшення Верховним судом Росії терміну позбавлення волі.

Зейтуллаєв був засуджений за звинуваченням у створенні осередку забороненої в Росії та в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн у ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».