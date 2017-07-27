Засудженому кримчанину Зейтуллаєву збільшили термін до 15 років

Верховний суд Росії збільшив до 15 років термін ув’язнення жителю анексованого Криму Руслану Зейтуллаєву, засудженому за звинуваченням у справі про створення осередку забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На засіданні Зейтуллаєв відкинув звинувачення, висунуті проти нього в суді, і заявив, що вони «будуються на свідченнях деяких засекречених свідків». Також він оголосив про безстрокове голодування.

У травні прокуратура зажадала збільшити термін ув’язнення Зейтуллаєву, засудженому в квітні до 12 років позбавлення волі. Сторона обвинувачення вимагала призначити йому 17 років колонії суворого режиму.

У вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі. Після цього російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а «організатором терористичного співтовариства». Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».