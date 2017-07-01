Ув’язнений у Росії кримчанин Зейтуллаєв готується втретє оголосити голодування – дружина

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв, ув'язнений в Росії, має намір оголосити третє голодування перед розглядом апеляції по його справі, заявила його дружина Мергем Зейтуллаєва, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Він сказав, що на апеляцію він теж буде йти з голодуванням. Як буде відомо, він мені сказав за 7-8 днів повідомити, і, я так розумію, він оголосить третє голодування. Тому – чекаємо», – сказала Зейтуллаєва 1 червня на засіданні об'єднання «Кримська солідарність».

Вона також додала, що останній раз бачилася з чоловіком у квітні. Відтоді зв'язку з ним немає, і вона не знає про стан Руслана.

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв 26 травня припинив своє друге голодування через бажання постувати у священний для мусульман місяць Рамадан. Друге голодування Руслан почав через 19 днів після попереднього.

Перше голодування він почав 4 квітня на засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону на час до винесення вироку.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі у терористичному співтоваристві» і засудив його спершу до 7 років позбавлення волі. Однак російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлено в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичного угруповання. Стаття про це Кримінального кодексу Росії передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн і територій в «ісламському халіфаті», але відкидають терористичні методи досягнення цієї мети. Вони також кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши в перелік 15 об’єднань, названих «терористичними». Москва намагається насаджувати цю заборону і в окупованому українському Криму.