Генконсульство України: кримчанина Зейтуллаєва етапують у російський Башкортостан

Кримчанина Руслана Зейтуллаєва, засудженого в Росії у «справі Хізб ут-Тахрір», 18 серпня етапують у російську Республіку Башкортостан для відбування покарання в колонії. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону на своїй сторінці в Facebook.

Інші подробиці поки що не повідомляються.

27 липня Верховний суд Росії збільшив із 12 до 15 років термін позбавлення волі для Зейтуллаєва. У відповідь на це севастополець оголосив голодування.

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти збільшення Верховним судом Росії терміну позбавлення волі.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, справа була знову направлена до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичного співтовариства. Відповідна стаття Кримінального кодексу Росії передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Суд засудив Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними». Москва намагається насаджувати цю заборону і на окупованій нею частині території України, у Криму, хоча за українським законодавством «Хізб ут-Тахрір» діє легально.