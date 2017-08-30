У «Верховному суді» окупованого Криму 30 серпня в черговий раз відхилили апеляційні скарги на продовження запобіжного заходу для фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова, Узеира і Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемадінова і Айдера Саледінова. Адвокат Едем Семедляєв повідомив, що судді розглядали скарги в особливо прискореному режимі. Захисники заарештованих і засуджених кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір» заявляють, що йдеться про мотивовані переслідування за релігійною ознакою.