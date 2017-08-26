Російські силовики у Криму катують затриманих струмом – правозахисники

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров розповів, що стосовно двох чоловіків, які були затримані російськими силовиками після обшуку в селі Новокленове (10 серпня), застосовувалися тортури, у тому числі з використанням електричного струму. Про це Джеппаров розповів на нараді об’єднання «Кримська солідарність» 26 серпня в Бахчисараї, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Вони не громадяни Росії, тому вони не хочуть, щоб їхні імена озвучували... За їхніми розповідями, коли їх затримали після обшуку, двох братів катували. Силовики їх прив'язали до стільців і били. Били ногами, била не одна людина і наприкінці їх катували струмом. В те місце, про яке непристойно говорити, їм встромили металевий предмет і пустили електричний струм. Так робили дванадцять разів. Потім їх лякали, щоб нікому не повідомляли про тортури», – передав слова затриманих правозахисник.

Інформацію також підтвердив на зустрічі адвокат Едем Семедляєв.

«Цей чоловік розповів, що його били вміло, таким чином, щоб не залишати слідів», – сказав адвокат.

На зборах активісти зазначили, що тортури струмом – це вже не перший прецедент у Криму».

Позиції підконтрольних Росії силових відомств Криму щодо цього питання немає.

Вранці 10 серпня стало відомо про те, що озброєні російські силовики заблокували одну з вулиць у селі Новокленове Білогірського району Криму. В одному з будинків селища відбувся обшук. Як стало відомо, після обшуку батько й середній син покинули територію півострова, молодший син був заарештований на 15 діб, старший син повернувся додому.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».