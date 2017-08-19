У російському місті Санкт-Петербург триває щомісячна безстрокова акція на підтримку кримських татар. 18 серпня на Невському проспекті активісти встали в одиночні пікети на знак солідарності з Сервером Караметовим, який був затриманий поліцією після того, як вийшов до Верховного суду Криму з плакатом «Путін, наші діти не терористи!». Акція проводитиметься в Санкт-Петербурзі по 18-их числах щомісяця. Вибір дати пов'язаний з початком депортації кримських татар у 1944 році, говорять члени ініціативної групи «Стратегія-18». (Відео Російської редакції Радіо Свобода).