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27 Липень 2017, Київ 18:53
Новини | Політика

МЗС України засуджує збільшення терміну ув’язнення для кримчанина Зейтуллаєва

Руслан Зейтуллаєв на одному із засідань суду, Ростов, Росія, 21 квітня 2017 року

Міністерство закордонних справ України протестує проти збільшення Верховним судом Росії з 12 до 15 років строку позбавлення волі для кримського татарина Руслана Зейтуллаєва.

«Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим є яскравим прикладом застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу й порушення основоположних прав людини і свобод», – йдеться в заяві МЗС. У відомстві наголосили, що Зейтуллаєв «незаконно засуджений за сфабрикованими обвинуваченнями в організації терористичної організації та здійсненні терористичної діяльності на території тимчасово окупованої АР Крим».

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити переслідування громадян України, а також виконувати наказ Міжнародного суду ООН стосовно припинення протиправних дій щодо представників кримськотатарського народу.

«Закликаємо світове співтовариство засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Росії та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим», – йдеться в заяві.

27 липня Верховний суд Росії збільшив з 12 до 15 років термін позбавлення волі для Зейтуллаєва.

У вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі. Після цього російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а «організатором терористичного співтовариства».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».

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