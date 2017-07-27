МЗС України засуджує збільшення терміну ув’язнення для кримчанина Зейтуллаєва

Міністерство закордонних справ України протестує проти збільшення Верховним судом Росії з 12 до 15 років строку позбавлення волі для кримського татарина Руслана Зейтуллаєва.

«Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим є яскравим прикладом застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу й порушення основоположних прав людини і свобод», – йдеться в заяві МЗС. У відомстві наголосили, що Зейтуллаєв «незаконно засуджений за сфабрикованими обвинуваченнями в організації терористичної організації та здійсненні терористичної діяльності на території тимчасово окупованої АР Крим».

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити переслідування громадян України, а також виконувати наказ Міжнародного суду ООН стосовно припинення протиправних дій щодо представників кримськотатарського народу.

«Закликаємо світове співтовариство засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Росії та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим», – йдеться в заяві.

27 липня Верховний суд Росії збільшив з 12 до 15 років термін позбавлення волі для Зейтуллаєва.

У вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі. Після цього російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а «організатором терористичного співтовариства».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».