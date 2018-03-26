Мінінформполітики засуджує арешт кримськотатарського активіста Мемедемінова

Міністерство інформаційної політики України «жорстко засуджує» затримання кримськотатарського активіста і журналіста Нарімана Мемедемінова в анексованому Росією Криму, йдеться в заяві міністерства від 25 березня.

«Злочинна окупаційна «влада» півострова продовжує застосовувати репресії проти інакомислячих, фабрикуючи кримінальні справи і проводячи незаконні рішення через підконтрольні Кремлю «суди». Їхня мета очевидна – залякати усіх людей, незгодних з анексією Криму і здатних на громадянські вчинки. Крим перетворено на півострів без свободи, де права людини ігноруються, а громадянська позиція карається», – йдеться у заяві.

У міністерстві зазначили, що громадянська журналістика, якою займався Мемедемінов, «є однією з форм ненасильницької боротьби кримськотатарського народу проти російської окупації».

«Міністерство звертає увагу світової спільноти, зокрема, відповідних інститутів ООН, ОБСЄ, Ради Європи, на систематичне порушення прав людини в Криму і закликає вжити відповідних заходів для недопущення таких дій з боку держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Раніше також МЗС України вимагало звільнити Нарімана Мемедемінова.

23 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня. Перед цим в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук.

Правозахисники, журналісти, блогери вимагали від Росії і підконтрольної їй влади анексованого Криму негайного звільнити активіста.

У лютому 2016 року в будинку Мемедемінова вже проводили обшук, підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суду 13 липня 2017 року розглядав адміністративну справу проти активіста, його притягували до відповідальності за нібито участь в несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року поблизу будинку Сейдамета Мустафаєва, в якого в той момент проводився обшук. Тоді біля будинку зібралася велика кількість кримських татар, щоб підтримати співвітчизника, серед них був і Наріман Мемедемінов.

Після анексії в Криму підконтрольна Росії влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.