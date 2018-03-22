Обшуки на окупованому півострові: кримськотатарського активіста відвезли на допит

Підконтрольні Кремлю силовики 22 березня в окупованому Криму відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі кримськотатарського активіста Нарімана Мемедімінова, провівши попередньо у нього обшуки.

«Кримінальну справу на нього завели (частина 2 статті 205 КК Росії) за те, що він у 2014 році як блогер публікував відео і виставляв їх в YouTube», – розповіла у відеотрансляції на Facebook-сторінці організації «Кримська солідарність» дружина активіста.

Сьогодні вранці у селі Холмовка Бахчисарайського району в будинок кримськотатарського активіста Нарімана Мемедімінова приїхали російські силовики. За інформацією активістів, периметр навколо його будинку оточили. Позаторік у цього активіста вже проводили обшуки, а пізніше, за даними правозахисників, Мемедімінов був оштрафований після відеозйомки обшуків у кримських татар.

Окупаційна влада Криму після анексії практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.