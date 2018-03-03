Активіст в окупованому Криму подав скаргу на дії силовиків під час обшуку

Лівий активіст з окупованого Росією Севастополя Ігор Панюта подав скаргу на дії силовиків, які провели днями в його помешканні обшук, передає сайт «Крим.Реалії».

За його словами, він 2 березня зареєстрував письмову скаргу в міському управлінні поліції, а також дав усні пояснення по суті справи співробітнику служби внутрішньої безпеки.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що 1 березня близько 7:30 ранку кілька озброєних поліцейських в під'їзді його багатоквартирного будинку в центрі міста, зламавши вхідний замок. Потім вони увійшли в квартиру Панюти, збили його з ніг, поклали на підлогу і наділи на нього наручники. У такому вигляді протримали на підлозі біля двох годин.

Панюта розповів, що 1 березня вранці кілька озброєних поліцейських увірвалися в його квартиру, повалили на підлогу та вдягли наручники. Обшук, за словами активіста, тривав близько 5-6 годин і був пов’язаний зі справою Євгена Каракашева, затриманого за підозрою в екстремістських висловлюваннях.

Під час обшуку поліцейські вилучили у Панюти його українські документи, а також комп’ютери, мобільні телефони, електронні та архівні дані. Пізніше, як повідомив активіст, його відвезли на кількагодинний допит, але згодом відпустили.

1 березня в Севастополі пройшли обшуки в будинках лівих активістів Ігоря Панюти, Олексія Шестаковича, Олексія Присяжнюка, Івана Маркова та Артема Воробйова. Активісти припускають, що обшуки пройшли в рамках кримінальної справи щодо Євгенія Каракашева, затриманого в Євпаторії за підозрою в екстремістських висловлюваннях в соцмережах.

Після обшуків і затримань 1 березня в анексованому Севастополі Олексія Шестаковича та Івана Маркова заарештували на 10 діб.