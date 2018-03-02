Севастопольський лівий активіст Шестакович поскаржився на тортури – адвокат

Заарештований 1 березня лівий активіст з окупованого Росією Севастополя Олексій Шестакович поскаржився на тортури, повідомив 2 березня адвокат Сергій Легостов з посиланням на слова затриманого того ж дня в Севастополі Івана Маркова.

За словами Легостова, Шестакович встиг перед етапуванням в ізолятор тимчасового тримання заявити «про застосування до нього катувань з боку працівників правоохоронних органів, які проводили обшук і затримання».

Інформацію про те, що силовики тримали Шостаковича роздягненим на підлозі, в наручниках, 4 години, поки тривав обшук, підтвердила його мати, Марія Шестакович, яка була присутня під час обшуку.

1 березня в Севастополі відбулися обшуки в будинках лівих активістів Олексія Шестаковича, Олексія Присяжнюка, Ігоря Панюти, Івана Маркова та Артема Воробйова. Активісти припускають, що обшуки пройшли в рамках кримінальної справи, порушеної проти анархіста з Євпаторії Євгенія Каракашева, якого підозрюють в екстремістських висловлюваннях у соціальних мережах.

Після обшуків і затримань 1 березня в анексованому Севастополі Олексія Шестаковича та Івана Маркова заарештували на 10 діб.