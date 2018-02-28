Невідомі пошкодили замок у дверях квартири, в якій проживає кореспондент Радіо Свобода у Криму

У кримській квартирі, де під час відряджень до анексованого півострова зупиняється позаштатний кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк, невідомі залили клеєм замок вхідних дверей. Технік, який прибув на місце, запевнив, що це зробили навмисно.

Сам журналіст припускає, що дії невідомих можуть бути пов’язані з його професійною діяльністю на півострові.

«Цілком можливо, що це своєрідна акція залякування з боку співробітників місцевого Центру з протидії екстремізму, яким навряд чи подобається об’єктивне висвітлення їхньої діяльності щодо кримськотатарських і проукраїнських активістів на півострові», – прокоментував Наумлюк.

Він зазначив, що в останні дні активно висвітлював приїзд учасників Pussy Riot, які влаштували акцію на підтримку засудженого українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».