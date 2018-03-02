Фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» обмежили час на ознайомлення з матеріалами – адвокат

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 2 березня обмежив фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеітову, Ремзі Меметову, Рустему Абільтарову і Енверу Мамутову час на ознайомлення з матеріалами справи, повідомив «Крим.Реалії» адвокат Еміль Курбедінов.

«Суд обмежив час для ознайомлення зі справою до 14 березня. Згідно із законом, немає ніяких обмежень. Якщо слідчий бачить, що адвокат чи обвинувачений зловживає цим правом, він може подати відповідне клопотання. Ми вважаємо, що ніяких зловживань з нашого боку не було. Таке довге ознайомлення пов’язане з тим режимом, який слідство встановило. Якщо ми не встигнемо, вони все одно закриють ознайомлення», – сказав Курбедінов.

За словами адвоката, відведеного часу може не вистачити для ознайомлення.

«За нормального режиму ознайомлення потрібно близько 20 днів», – додав він.

8 лютого на засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму було продовжено арешт фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеітову, Ремзі Меметову, Рустему Абільтарову і Енверу Мамутову.

У травні 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною і забороненої. Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині української території, хоча в Україні організація діє легально.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із «Хізб ут-Тахрір».