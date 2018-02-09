У Криму фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 9 лютого продовжив арешт фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву, Узеїру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмайлову, Емілю Джемаденову, повідомив кореспондент російської служби Радіо Свобода.

Арешт продовжили до 11 квітня 2018 року.

Засідання проходило в закритому режимі, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність».

22 грудня 2017 року суд залишив фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» під вартою до 11 лютого 2018 року.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».