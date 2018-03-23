Суд в анексованому Криму арештував кримськотатарського активіста Мемедемінова

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 23 березня заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня, повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Напередодні в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після обшуків його відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Правозахисники, журналісти, блогери вимагали від Росії і підконтрольної їй влади анексованого Криму негайного звільнити активіста.

Як повідомляє Центр інформації з прав людини, до відкритого заклику вже приєдналися організації Медійна ініціатива за права людини, КримSOS, адвокат Микола Полозов, журналісти і кримськотатарські активісти.

Як зазначив Полозов на своїй сторінці в Facebook, після затримання Мемедемінова кількість політичних в'язнів в Росії і анексованому нею Криму збільшилася до 65.

У лютому 2016 року в будинку Мемедемінова вже проводили обшук, підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суду 13 липня 2017 року розглядав адміністративну справу проти активіста, його притягували до відповідальності за нібито участь в несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року поблизу будинку Сейдамета Мустафаєва, в якого в той момент проводився обшук. Тоді біля будинку зібралася велика кількість кримських татар, щоб підтримати співвітчизника, серед них був і Наріман Мемедемінов.

Після анексії в Криму підконтрольна Росії влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».