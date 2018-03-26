Віра та екстремізм: як Росія переслідує кримських православних і мусульман

Російська влада анексованого Криму систематично порушує свободу віросповідання ‒ про це сказано в звіті Кримської правозахисної групи «Свобода релігії та переконань у Криму». У документі наведені факти порушень громадянських прав за чотири роки російської анексії півострова.

Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник відзначає, що найчастіше дискримінації піддаються мусульмани та віряни, які відвідують церкви Київського патріархату.

Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов розповідає про те, як російська влада півострова нарощує переслідування за релігійною ознакою.

‒ Ми збирали факти переслідувань за релігійною ознакою з квітня 2014 до січня 2018 року: зі ЗМІ, із заяв російської влади, з рішень російських судів, з повідомлень цивільних спостерігачів, які працюють на півострові. Основна причина цих переслідувань ‒ сам факт окупації Криму, оскільки здебільшого людей звинувачують в екстремізмі, карають за місіонерську діяльність. Членам руху «Свідків Єгови» загрожує кримінальна відповідальність. В українському праві таких обмежень немає, тільки в російському. Українську православну церкву Київського патріархату в Криму позбавляють нерухомості. Тенденція йде до нарощування переслідувань. Силовики прийшли з обшуком до Нарімана Мемедемінова. Він обурювався тим, що російська влада переслідує мусульманських активістів, що стало приводом звинуватити його в терористичній діяльності.

​Олександр Сєдов відзначає, що в Криму є лише одна релігійна організація, яка не боїться жодних переслідувань.

‒ Правосуддя застосовується вибірково: норми не поширюються на Російську православну церкву та Українську православну церкву Московського патріархату. Образи почуттів вірян розслідують, тільки якщо це стосується православних. Якщо подібні формулювання застосовуються до іншої релігійної групи, я говорю про мову ворожнечі, ніхто за це не переслідує. До речі, подібні висловлювання дозволяє собі російська влада Криму й охоче бере участь у «хресних ходах». При цьому спробу організації ходи кришнаїтів припинили. Фактично є дискримінація на користь Російської православної церкви. Російська влада Криму погано ставиться до всіх організацій, які їй не підкоряються.

Директор українського «Національного газетно-журнального видавництва» і прихожанин Української православної церкви Київського патріархату Андрій Щекун нагадує, чим російських чиновників не влаштовує ця організація.

‒ Після анексії у УПЦ КП в Криму забирають приміщення, намагаються заволодіти земельними ділянками, відведеними ще при Україні. Реально залишається працювати дев'ять парафій. Фактично Росія йде на знищення цієї церкви, хоче витіснити її за межі півострова. Всі богослужіння в ній відбуваються українською мовою, а ще УПЦ КП ‒ єдина в Криму не визнала анексії і не перереєструвалася за російськими законами. Звідси й політичні переслідування.

Репресії проти мусульман у Криму в основному спрямовані на кримських татар

Муфтій Духовного управління мусульман Криму на території материкової України Айдер Рустамов стверджує, що репресії проти мусульман у Криму переважно спрямовані на кримських татар.

‒ На півострові масово переслідують кримських татар і мусульман під приводом боротьби з екстремізмом, з організацією «Хізб ут-Тахрір». Тільки в січні 2018 року таким переслідуванням піддалися 25 осіб. Винесли обвинувальні вироки Руслану Зейтуллаєву та іншим. Російська влада також націлилася на ісламську течію «Джамаат табліг», яка займається мирною місіонерською діяльністю, а не політикою. Але домінуючим залишається саме кримськотатарський фактор. На них стабільно припадає велика частина обшуків, арештів та інших переслідувань з боку російських силовиків. Запущена репресивна машина, вона робить свою роботу. У Росії встановлюється, не побоюся цього слова, монархія.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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