Путінське облаштування світу та кримські татари

Минулого тижня в російських ЗМІ був оприлюднений черговий фільм, що демонструє погляд президента Росії Володимира Путіна на зовнішню політику та місце Росії в світі ‒ «Світовий лад-2018». Частина висловлювань Путіна з цього фільму стосувалася кримських татар. Зокрема, він сказав, що «переважна більшість кримських татар проголосували за приєднання до Росії ‒ в процентному відношенні так само, як голосував увесь півострів». Окрім цього, Путін стверджував, що саме за нього кримськотатарська мова була визнана на півострові державною, до того ж у нього нібито є «великі плани щодо відродження кримськотатарського народу», включаючи численні соціально-економічні проекти.

«Коли ми розповідаємо все це нашим турецьким партнерам, такий настрій зустрічає розуміння та підтримку з боку Туреччини», ‒ стверджував Путін.

Ми попросили кримськотатарського активіста Заїра Смедляєва прокоментувати висловлювання російського президента й порівняти їх із тим, що відбувається в Криму.

Ставлення кримських татар до анексії Криму

«По-перше, у мене не повертається язик назвати референдумом це шоу, проведене під дулами автоматів. І переважна більшість кримських татар вважала і вважає так само. Чотири роки тому Меджліс звернувся до своїх співвітчизників із закликом не брати участі в цьому дійстві. До слова, не завжди рішення Меджлісу мали таку широку підтримку мас, як у тому випадку. Але коли на півострові з’явилися так звані «зелені чоловічки», а також відбулося викрадення та вбивство Решата Аметова, ставлення народу вже було визначене. Кримський татарин Решат Аметов був викрадений 3 березня 2014 року після одиночного пікету, а 15 березня було знайдене його спотворене тіло зі слідами тортур», ‒ нагадує Заїр Смедляєв.

За словами активіста, кількість кримських татар, які підтримали анексію, не перевищувала одного відсотка.

Люди дуже добре пам’ятають «гарне» ставлення російської влади, в результаті якого населення скоротилося з п’яти мільйонів у Кримському ханстві до трьох сотень тисяч людей сьогодні

«У нашого народу добра генетична пам’ять, і люди дуже добре пам’ятають «гарне» ставлення російської влади, в результаті якого населення скоротилося з п’яти мільйонів у Кримському ханстві до трьох сотень тисяч людей сьогодні. Це містить у собі й девіз імператриці Катерини ІІ «Крим без кримських татар», і депортацію за радянських часів. Словом, навіть опоненти Меджлісу та люди, далекі від політики, в переважній більшості підтримали заклик кримськотатарських лідерів», ‒ зазначив Заїр Смедляєв.

Представник кримських татар наголошує: явку на «референдумі» істотно завищували не тільки в частині кримськотатарського населення, а й щодо усіх інших жителів Криму.

«У ньому використовувалися всілякі «каруселі», група так званих «казаків» їздила від однієї виборчої дільниці до іншої. Люди, які були спостерігачами на одній із «тестових» дільниць, де кримські татари становили понад 90% виборців, повідомляли мені, що на «референдум» прийшли тільки двоє кримських татар. Проте, коли зачитували підсумки голосування на цій дільниці, кількість виборців, які з’явилися, оголосили на рівні 70%. Ви можете уявити рівень фальсифікації», ‒ розповідає Смедляєв.

Кримськотатарська мова

У Криму досі не схвалений закон про державні мови, спостерігається процес деградації та дискримінації всіх мов, крім російської

«У ст. 10 Конституції Республіки Крим (незаконного утворення російської влади на території окупованої Автономної Республіки Крим – ред.) вказано, що державними мовами республіки є російська, українська та кримськотатарська. Це показово, бо зазвичай в офіційних документах такі переліки робляться за алфавітом. Тут же кримськотатарська мова поставлена на останнє місце, що, в принципі, відображає реальну ситуацію. Єдине, що реально було зроблене, ‒ це спроба оформити вивіски трьома мовами на «офіційних державних установах», і то не на всіх. Наприклад, вивіски на будівлях судів зроблені тільки російською», ‒ зазначає Заїр Смедляєв.

За його словами, викладання кримськотатарської мови в школах істотно скоротилося порівняно з періодом до анексії Криму Росією і було переведене виключно на факультативну основу.

«Ця ж тенденція простежується і в регіонах Росії. Наприклад, якщо раніше в Татарстані татарську мову вивчали як другу державну, то зараз вона теж стає необов’язковою. У Криму (за окупації – ред.) кримськотатарський народ у принципі не названий носієм суверенітету. Якщо в Татарстані та низці інших регіонів Росії раніше вказувалося, що той чи інший етнос є носієм суверенітету, то сьогодні конституції майже всіх цих республік змінені, ці положення прибрані. Паралельно всюди відбувається скорочення викладання національної мови та зведення її на факультативний рівень. У Криму ж досі ще не ухвалений закон про державні мови, й спостерігається процес деградації та дискримінації всіх мов, окрім російської», ‒ говорить Заїр Смедляєв.

Соціально-економічні проекти Путіна

У Криму відбувається знищення духовної та матеріальної спадщини всього кримськотатарського народу

«Усе, що робиться в Криму, здійснюється без участі кримських татар, які мають намір долучатися до реалізації цих проектів. На одну збудовану мечеть три потрапляють у списки під знесення. На тлі цього відбувається знищення духовної та матеріальної спадщини всього кримськотатарського народу, на кшталт так званої «реставрації» Ханського палацу в Бахчисараї, що був номінований на внесення до списку пам’яток ЮНЕСКО. По суті, його приводять у такий стан, що вже жодна міжнародна організація не зможе визнати його об’єктом, що має історичну цінність. При цьому міжнародні експерти не допускаються до процесу реставрації», ‒ нагадує Заїр Смедляєв.

Ставлення Туреччини

«Я думаю, президент Туреччини Реджеп Ердоган не такий наївний, і в нього є достатньо джерел, окрім Путіна. Він здатний порівнювати інформацію та відслідковувати, що відбувається в дійсності. До того ж Ердоган часто безпосередньо спілкується з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим, а також з його заступниками ‒ Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим, які були звільнені з російських катівень за допомогою Туреччини. Так що, я думаю, це черговий блеф Путіна», ‒ вважає Заїр Смедляєв.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії