Нині у Криму реалізується мрія багатьох чиновників Росії – «беспредел» – Мирослав Маринович

Львів – Колишній політв’язень радянських таборів Мирослав Маринович і колишній політв’язень російської влади Ільмі Умеров вважають, що сьогодні кримським татарам потрібна велика підтримка українців, а також важливо, щоб політичні в’язні Росії знали, що за них борються. Адже це допомагає за ґратами вистояти і вижити. Про це колишні політв’язні говорили у Львові під час зустрічі, присвяченій четвертій річниці окупації Криму. З цієї нагоди у Центрі Шептицького відкрили фотовиставку «Доросле кримське дитинство», на якій представлено 16 світлин дітей кримських політв’язнів.

Мирослав Маринович – український дисидент, віце-ректор Українського католицького університету у брежнєвські часи провів 10 років в ув’язненні в концтаборі і на засланні за діяльність у правозахисній Українській Гельсінській групі. Його вирок – це були 26 сторінок брехні. Засудили Мирослава Мариновича 29 березня 1978 року. Конвоювання, життя у зоні у відділенні суворого режиму на Уралі, заслання в Казахстані. Скрізь намагались принизити людську гідність і зламати.

Ільмі Умеров, лікар за освітою, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу був затриманий співробітниками Федеральної служби безпеки Росії в Криму. У серпні 2016 року суд в анексованому Росією Криму своїм рішенням відправив Ільму Умерова на примусову психіатричну експертизу. Три місяці катувань у психлікарні. 27 вересня 2017 року російський суд в Криму засудив Ільму Умерова на 2 роки колонії-поселення, а також заборонив йому 2 роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ. Завдяки старанням української та світової спільноти 25 жовтня 2017 року Умеров виданий Туреччині і звільнений від відбування покарання.

Чи відрізняється радянський час, коли сиділи політв’язні по тюрмах і засланнях від нинішнього, коли сучасні політв’язні перебувають за ґратами у в’язницях і на засланні в Росії? Мирослав Маринович каже, що режим і репресії не змінились, як і намагання принизити гідність людини.

«Але якщо у той час ще був якийсь ідеологічний контроль за ситуацією за ґратами, то сьогодні такого контролю немає. Сьогодні реалізувалась мрія багатьох-багатьох чиновників у Росії, мрія, яка окреслюється словом, яке не перекладається іншими мовами, а саме – «беспредел». Тому я просто закликаю усіх, хто може, хто має таку можливість, якомога більше підтримувати самих політв’язнів, а також їхні сім’ї, щоб вони відчули нашу підтримку. Я пригадую собі час радянський, як важливо було, коли родичі знали, що існує фонд, тоді він називався фондом Солженіцина. Нехай і нині існують інші фонди, нехай підприємці допомагають підтримати родини, тому що вони, без сумніву. Це заслуговують», – зауважив Мирослав Маринович.

​«У Криму воєнний терор»

Росія не виконала обіцянко, які давала мешканцям анексованого Криму і щодо підвищення пенсій, і зарплат, й інвестицій, які надійдуть на півострів. Тим часом за свою проукраїнську позицію людина опиняється за ґратами, відбуваються облави, обшуки, арешти, викрадення людей. У Криму все вирішує Федеральна служба безпеки Росії, розповів львів’янам під час зустрічі колишній політв’язень Росії Ільмі Умеров.

Те, що відбувається у Криму, ми вже називаємо воєнним терором на території України

«Те, що відбувається у Криму, ми вже називаємо не просто анексією чи так званим приєднанням, а називаємо воєнним терором на території України. Тому це безпрецедентний випадок. Фактично з перших днів у Криму почала працювати репресивна машина, організована ФСБ Росії. У Криму відсутнє поняття свободи слова, все, що пов’язано з українським чи кримськотатарським, намагаються знищити», – говорить Ільмі Умеров. За його словами, всі школи в Криму переведені на російську мову навчання, руйнується кримськотатарська культура.

Сьогодні важливо, щоб кримські татари в Україні налагоджували мережі збереження своєї культури, мови, щоб мали можливість її вивчати. Про це наголосив під час дискусії Мирослав Маринович. Зараз у Львові проживає близько тисячі кримських татар, які виїхали з анексованого Криму.

Дуже важко відтворити культуру, дуже важко відтворити тяглість мови. Я закликаю, щоб Україна допомагала цьому народові втримати свою культуру

«Це маленький народ і в розсіянні дуже важко відтворити культуру, дуже важко відтворити тяглість мови. Я вже не кажу про те, що народ опиняється абсолютно в різних ситуаціях, як зберегти національну єдність, коли ці виклики є різні. Я закликаю всіх українців впливати на український уряд, щоб Україна допомагала цьому народові втримати свою культуру. Ми українці знаємо, що таке нищення нашої культури. Допоки наші обидва народи бережуть свій етичний капітал, ми можемо не боятись за наше майбутнє покоління. Допоки кримські татари пам’ятають про те, що в них є єдиний шанс, ненасильницький шлях, все в порядку. Я вірю, що кримські татари вистоять», – наголосив колишній політв’язень радянських таборів Мирослав Маринович.

​У Львові представники кримськотатарської спільноти представили виставку фотографій дітей, чиї батьки заарештовані. Без опіки тата опинились понад сто дітлахів. Нині 58 осіб утримуються у тюрмах Криму і Росії. За чотири роки анексії Криму зафіксовано близько 430 випадків порушень прав людини, 149 катувань, 16 людей безвісти зникли, 15 – знайдені мертвими, таку сумну статистику повідомили представники «Кримського Дому».