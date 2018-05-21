До обшукуваних кримських татар не допускають адвокатів – «Кримська солідарність»

Організація «Кримська солідарність» заявляє, що російські силовики не допускають адвокатів до активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова, в будинках яких зранку 21 травня відбуваються обшуки.

Правозахисники цитують слова адвоката Айдера Азаматова: «Перебуваю біля будинку мого підзахисного Смаїлова Едема, село Долинне (Бахчисарайського району – ред.). Попросив, щоб слідчий вийшов до мене і пояснив причину мого недопуску, отримав відповідь – він зайнятий, він пише. За даним фактом через електронну приймальню направив в прокуратуру Криму скаргу про порушення права на захист та про незаконність недопуску адвоката для надання юридичної допомоги».

Аналогічне звернення щодо свого підзахисного, Сервера Мустафаєва, надіслав до прокуратури адвокат Еміль Курбедінов.

Біля будинку Мустафаєва зібрався «весь цвіт нації», повідомила активістка Муміне Салієва. «Він (Мустафаєв – ред.) завжди своїми вчинками показує конструктив між тими, хто має різні погляди, думки і позицію. Він закликав до підтримки один одного і солідарності. І зараз, коли випробування спіткало його самого, ми всі бачимо єдність нашого народу. Хвала Аллаху за це. Наші благання в священний місяць Рамадан звернені до Всевишнього», – написала Салієва у Facebook.

Сервер Мустафаєв є відомим громадським активістом, улітку 2016 року він разом зі ще кількома співвітчизниками заснував громадське об’єднання «Кримська солідарність», є одним із його координаторів. Найчастіше Мустафаєва можна побачити під судами, на черговому обшуку, або в банку – з відрами, наповненими монетами, які люди приносять для родин затриманих російськими силовиками.

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Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.