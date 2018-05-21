МЗС: дані про обшуки і арешти в Криму будуть доказовою базою для міжнародних судів

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що інформацію про обшуки і затримання в анексованому Криму Україна збирає як доказову базу для міжнародних судів. Про це заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Зокрема Міністерство юстиції в середині червня має подати позов стосовно політв’язнів до Європейського суду з прав людини, МЗС збирає доказову базу для міжнародного суду ООН і предметом одного з нашого спору є Конвенція, яка стосується заборони всіх форм дискримінації, зокрема щодо кримських татар», – сказала речниця МЗС.

За її словами, сьогоднішні обшуки і затримання в окупованому Криму розглядають як «гібридну депортацію».

«Це продовження практики Російської Федерації, абсолютно незаконної, щодо репресій кримсько-татарського населення. Це така гібридна депортація: спочатку йдуть незаконні обшуки, незаконні арешти, потім їх незаконно перевозять до Росії. Можна розглядати це як гібридну депортацію. Звичайно, ми засуджуємо всі ці незаконні кроки», – сказала вона.

Сьогодні повідомлялося про низку обшуків і арештів в анексованому Криму. «Кримська солідарність» заявляла про обшуки в активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. За останнім повідомленням «Кримської солідарності», її координатора Сервера Мустафаєва повезли до Сімферополя, «за попередніми даними, в управління ФСБ».

Сервер Мустафаєв є відомим громадським активістом, улітку 2016 року він разом зі ще кількома співвітчизниками заснував громадське об’єднання «Кримська солідарність», є одним із його координаторів.

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Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.