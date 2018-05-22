У Криму суд арештував кримськотатарського активіста Мустафаєва

У Сімферополі підконтрольний Росії Київський районний суд арештував затриманого напередодні в Бахчисараї кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.

Як повідомив його адвокат Сергій Легостов, затриманого заарештували на 20 діб до 9 червня.

За даними захисника, засідання проходило в закритому режимі, суд відмовив адвокату в призначенні Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

21 травня російські силовики провели обшуки в Бахчисараї у координатора об’єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва і в селі Долинне Бахчисарайського району у Едема Смаїлова.

За даними кореспондента Радіо Свобода, Мустафаєва затримали у «справі Хізб ут-Тахрір».

Сервер Мустафаєв є відомим громадським активістом, улітку 2016 року він разом зі ще кількома співвітчизниками заснував громадське об’єднання «Кримська солідарність», є одним із його координаторів.

Читайте також: Сервер Мустафаєв: про «Кримський марафон», мирний протест і солідарність кримських татар

ФСБ Росії заявила, що в Криму затримано двох людей за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір». Імена затриманих не повідомляли.

Після анексії в Криму фактичні російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».