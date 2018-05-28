MH17: Євросоюз закликає Москву визнати провину – Моґеріні

Європейський союз завжди повністю підтримував зусилля міжнародного розслідування справи про збиття літака рейсу MH17 і знову закликає Росію визнати свою відповідальність і допомагати у виявленні винних. Про це заявила 28 травня перед початком засідання європейських міністрів закордонних справ верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні.

«Усі 28 держав-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього слідства й усіх зусиль, щоб виявити тих, хто це скоїв. Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних», – заявила Моґеріні.

Наприкінці минулого тижня на адресу Росії лунало чимало закликів з боку ЄС, США і НАТО визнати свою відповідальність та розпочати співпрацю для виявлення та покарання винних у трагедії в небі над Донбасом.

24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ. Як і попереджали організатори заходу, жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, оприлюднено не було.

Міністерство оборони Росії заявило, що жодний російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон з Україною.

25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

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