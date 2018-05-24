Міноборони Росії відреагувало на нові подробиці розслідування катастрофи МН17

Міністерство оборони Росії заявляє, що жоден російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон з Україною. Так у російському відомстві відреагували на оголошення проміжних результатів міжнародного розслідування щодо катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

«Міністерство оборони Росії як у перші години після трагедії, так і в подальшому офіційно спростувало інсинуації української сторони щодо нібито причетності російських військовослужбовців до катастрофи в небі над Україною і доводило відповідні докази слідчої групи», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні міжнародна Спільна слідча групи (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи MH17, заявила, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Голова слідчої групи Фред Вестербек зауважив, що все ще розслідують, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.