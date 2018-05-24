Зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ, заявив Фред Вестербеке, голова Міжнародної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нині на військовій базі поблизу міста Утрехт (Нідерланди) група представила проміжні результати своєї роботи.

«З огляду на цю констатацію, виникають питання, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році. Це важливе питання, яке JIT все ще розслідує. Російська Федерація досі не відповіла Міжнародній слідчій групі, чи був «Бук» 53-ї бригади використаний на сході України, і чи його було застосовано для збиття літака. Ми зверталися до Росії з вимогою надати нам всю інформацію, яка може бути важливою для нас, згідно з резолюцією Ради безпеки ООН», – заявив Вестербеке.

Під час прес-конференції JIT представив незаперечні відеодокази того, що у збитті був використаний саме російський «Бук», та деякі інші результати розслідування.

Користуючись нагодою, члени JIT звернулися до преси та громадськості із закликом надати будь-які відомості, що можуть допомогти виявити винних у цьому злочині. Серед доповідачів також був голова СБУ Василь Грицак, відомство якого входить до числа розслідувачів.

Як і попереджали організатори заходу, жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом оприлюднено не було.