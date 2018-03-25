У Нідерландах відкрили меморіал пам’яті жертв катастрофи MH17 на Донбасі – посольство

У нідерландському Ейндховені відкрили меморіал пам’яті жертв катастрофи літака рейсу MH17, який збили в небі над Донбасом у 2014 році, повідомило українське посольство у Twitter.

«Трагедія MH17 об’єднала нас. Ми завжди пам’ятатимемо і робитимемо все, щоб притягти відповідальних до правосуддя», – заявили в посольстві.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».