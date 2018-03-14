Трагедія MH17: «Іспанський диспетчер» стверджує, що отримав від росіян $48 тис.

Розслідування Радіо Свобода і групи румунських журналістів RISE Project виявило особу «​іспанського диспетчера»​, якого масово цитували російські ЗМІ на тему «​українського сліду»​ в загибелі рейсу MH17.

Диспетчер Карлос, який нібито працював у київському аеропорту Бориспіль і писав в твіттері під псевдонімом spainbuca про те, що українські літаки переслідували малайзійський Boeing, виявився людиною на ім'я Хосе Кароса Барріос Санчес. Він має судимості в Іспанії і був заарештований в Румунії за шахрайство.

Нагадаємо, що після того, як рейс MH17 був збитий в небі над Донбасом, російська пропаганда активно примножувала різні версії катастрофи. Одна з них базувалася на повідомленнях «іспанського диспетчера», який не тільки писав в твіттері, але й був показаний в ефірі іспанського підрозділу каналу Russia Today за декілька місяців до трагедії.

Автори розслідування знайшли Санчеса і поспілкувалися з ним в WhatsApp. Він стверджує, що отримав в загальному 48 тисяч доларів з російських джерел, як плату за свою роль «іспанського диспетчера Карлоса».

Також Санчес запевняє, що може надати докази, які підтверджують зв'язок росіян з обліковим записом @spainbuca в твіттері, а також банківські дані і записи розмов з працівниками Russia Today. Хоча він так і не надав їх на прохання авторів розслідування. RT заперечила, що коли-небудь здійснювала такі платежі.

Історія про «іспанського диспетчера» була використана також і президентом Росії Володимиром Путіним і розмові з режисером Олівером Стоуном: очільник Кремля сказав, що за катастрофою малайзійського "Боїнга" над Донбасом міг спостерігати диспетчер "іспанського походження" з аеропорту Києва, який нібито бачив бойовий літак поруч з рейсом MH17.

Повний текст розслідування українською читайте згодом на сайті Радіо Свобода.

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Авіалайнер «Боїнг-777» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура був збитий у небі над частиною сходу України, захопленою підтримуваними Росією бойовиками, 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, що були в літаку. Близько двох третин із них були громадяни Нідерландів, і Україна передала розслідування цій державі.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів дійшла висновку, що пасажирський літак «Боїнг» із 298 людьми на борту був збитий з території, контрольованої російськими гібридними силами, а установка «Бук» була доставлена туди з Росії, а потім її відвезли назад до Росії.