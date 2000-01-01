Спіймай Карлоса, якщо зможеш

На початку травня 2014 року, коли конфлікт між Україною та підтримуваними Москвою сепаратистами на сході України почав перетворюватися у повномасштабну війну, російський державний іспаномовний канал RT запросив гостя, для обговорення цієї ситуації.

На вигляд це був чоловік років 30-40. Він був вдягнений в смугасту блакитно-білу теніску Puma, мав легку щетину і трохи неохайну зачіску. Телеканал представив чоловіка «Карлосом» – іспанцем, який нібито був авіадиспетчером, який «працював в Україні п’ять років». Він погодився висловитися за умови, що його ім’я не називатимуть, сказав телеканал. А зображення його обличчя розмили, щоб захистити його анонімність.

Карлос стверджував, що він втік з Києва після того, як прибічники Євромайдану, які під час протестів прогнали проросійського президента Віктора Януковича, почали йому погрожувати розправою через його дописи. В матеріалі вони показали зображення дописів з Твіттера, автором яких був начебто гість програми: @spainbuca.

Однак, цей чоловік був справжнім фантазером. І через два місяці показаний під час цього інтерв’ю Твіттер-акаунт запустив одну з найвідоміших і найтриваліших фальшивок за час українського конфлікту. Пізніше її навіть цитували провідні російські військові чиновники і навіть сам президент Росії Володимир Путін.

17 липня 2014 року літак малайзійських авіаліній MH17 збили над територією, підконтрольною проросійським сепаратистами на сході України, в результаті чого загинуло 298 осіб. Одразу після трагедії @spainbuca зробив вигляд, що спостерігав за подіями з командно-диспетчерського пункту київського аеропорту «Бориспіль». Він опублікував низку драматичних повідомлень, де стверджував, що Україна збила літак і намагалася це приховати.

Однин допис отримав особливо значного поширення в російських державних ЗМІ: начебто незадовго до того, як Боїнг-777 зник з радарів, біля нього летіли два українські винищувачі.

Але й сумніви щодо достовірності @spainbuca з’явилися також досить швидко. Чому в Києві працював іспанський диспетчер повітряного руху? Чи існують хоча б якісь докази його слів? Чому він повернувся в Україну після того, як він повідомив іспанському RT, що втік звідти?

Ніколи так і не з’являлося жодних доказів того, що такий іспанський диспетчер взагалі працював у «Борисполі», а акаунт @spainbuca соціальна мережа Твіттер заморозила незабаром після його твітів про MH17.

Журналісти та користувачі соціальних мереж швидко визнали заяви «Карлоса» вигадкою. Тим не менше, деякі прихильники теорій змов наполягали на тому, що його історія є реальною, і що тепер його переслідували західні спецслужби або йому довелося ховатися. Інші стверджували, що він є частиною горезвісної російської ферми тролів, яких також звинувачували і у втручанні у президентські вибори в США. Один український чиновник, тим часом, припустив, що особа Карлоса – це операція російської розвідки.

І дійсно, заяви Карлоса про MH17 та його професійний досвід роботи дійсно були вигадкою.

Але все ще залишається одне сумнівне запитання: якщо Карлос був фальшивкою, хто тоді був той чоловік в інтерв’ю іспанській версії російського каналу RT?

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та румунський проект журналістських розслідувань RISE показали, що він насправді є іспанським колишнім карним злочинцем, якого затримала румунська поліція за звинуваченням у шахрайстві в серпні 2013 року – за дев’ять місяців до його появи на іспанському каналі RT.

Ми також знайшли і суттєві факти, які пов’язують цю людину з обліковим записом @spainbuca, який розмістив фальшиві твіти щодо MH17.

Наше розслідування вислідило Карлоса через судові документи з Іспанії та Румунії, де він жив в престижному районі, і навіть знімався для румунського кулінарного шоу, де він з’явився в 2015 році, коли деякі люди все ще вважали, що він заліг на дно через те, що став інформатором в трагедії MH17.

Врешті-решт, нам навіть вдалося вийшли на зв’язок з тією самою людиною, яка впевнено стверджувала, що він і є тим самим Карлосом з інтерв’ю іспанського RT. І тоді він представив нові, ще більш скандальні заяви щодо його ролі в українському конфлікті.