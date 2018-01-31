Це ще одна справа міжнародного рівня у скарбничку доказів проти Кремля – юрист про рішення суду США щодо МН17

Напередодні рішенням суду в США родичам 25-ти жертв катастрофи рейсу MH17 присуджено компенсацію в сотні мільйонів доларів: відповідачем у справі виступав один з організаторів «російської весни» на Донбасі, російський полковник Ігор Гіркін (Стрєлков). Відповідні документи окружного суду США в Північному окрузі штату Іллінойс опублікувала нідерландська телепрограма ZEMBLA. Позов був поданий ще в 2015 році, в ньому Гіркін прямо звинувачувався в тому, що організував збиття літака в небі над Донбасом у 2014 році і діяв з «благословіння Кремля». Про значення цього судового рішення Радіо Донбас.Реалії розпитало юриста Української Гельсінської спілки з прав людини Надію Волкову.

– Що означає це рішення для справи МН17?

Для міжнародної думки це перше рішення, яке пов'язує цю катастрофу безпосередньо з участю Кремля

– Все дуже примарно насправді, тому що для родичів жертв, яким була присуджена компенсація, це означає, що вони, швидше за все, зможуть претендувати на цю компенсацію не в повному обсязі, тому що розмір там дуже великий — 400 мільйонів доларів. Не факт, що у відповідача знайдеться така сума, щоб її виплатити. А загалом для всього процесу — а зараз планується трибунал у Нідерландах — для міжнародної думки це перше рішення, яке пов'язує цю катастрофу безпосередньо з участю Кремля і самого Гіркіна. Таке формулювання означає, що це сталося за підтримки Кремля і було схвалене Кремлем.

Якщо американська судова система ухвалила таке рішення, його, швидше за все, будуть використовувати як прецедентне

Якщо американська судова система, а вона досить авторитетна у світі, ухвалила таке рішення, його, швидше за все, будуть використовувати як прецедентне в розгляді цієї справи в інших трибуналах та інститутах.

Рішення суду, опубліковане 30 січня нідерландським телеканалом ZEMBLA:

– Якщо в інших судах буде доведено підпорядкованість Гіркіна-Стрєлкова керівництву Росії у справі захоплення Слов'янська, чи можна буде пов'язати катастрофу «Боїнга» з Росією, оскільки Гіркін контролювався Кремлем?

– Звісно, навіть зараз, незалежно від цього рішення, у будь-яких міжнародний процесах, які ініційовані Україною або українськими громадянами проти Росії в контексті конфлікту, постійно надаються докази участі Кремля і Росії в розв'язуванні конфлікту на Донбасі.

Тому це ще одна справа міжнародного рівня у скарбничку доказів.