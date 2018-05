«Не шкодую»: Том Роґан, який закликав підірвати міст до Криму, відповів Росії

15 травня, коли Росія урочисто відкрила міст в анексований нею Крим, що будувався три роки, колумніст американського журналу Washington Examiner Том Роґан написав статтю із закликом до України знищити «елементи мосту» – як демонстрацію того, що Київ не визнає захоплення Росією частини своєї території.

У статті Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge («Україна мала б підірвати путінський Кримський міст» Роґан висловився за здійснення авіаудару (навіть вдаючись у деталі можливих дій українських військових), щоб хоча б тимчасово вивести міст із ладу: «Через його значну довжину українські авіасили можуть завдати удару так, щоб знизити ризик жертв серед тих, хто рухається мостом». При цьому США, за словами Роґана, повинні підтримати Україну.

Стаття була помічена в Росії.

• Статтю прокоментував прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков: «Це безумство, потворний прояв неякісної журналістики». Він також заявив, що на статтю слід звернути увагу правоохоронним органам, «у тому числі у США».

• Слідчий комітет Росії завів проти Роґана кримінальну справу, знайшовши в його статті «ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації, що має на меті дестабілізацію діяльності органів влади».

• Через два дні, за статтею про пропаганду тероризму, було порушено справу і проти головного редактора Washington Examiner Г’юґо Ґердона, який, «використовуючи інформаційно-телекомунікаційну мережу «Інтернет», погодив і розмістив статтю Тома Роґана».

17 травня Роґан опублікував нову колонку Why Putin wants to send me to the Black Dolphin («Чому Путін хоче послати мене в «Чорний дельфін»), у якій коментував реакцію в Росії на його попередню статтю. Журналіст повідомляє, що боти і російські ультранаціоналісти атакували його твітер, де з’явилися не менш ніж 40 погроз його життю і близько 20 погроз на адресу його родини.

«Чи шкодую я про свою статтю? Ні, за винятком того, що я міг би трохи ясніше висловитися: [авіаудар] може і повинен бути здійснений так, щоб жертв не було… Але я наполягаю на головному пункті: якщо ви щось будуєте на власності іншої держави без її згоди, вона має право знести те, що ви побудували».

Роґан пише, що справжній тероризм – це дії Росії в Україні, і згадує збитий літак рейсу MH17. Він також зауважує, що відчуває повагу до російського народу і його історії, але не до режиму.

Роґан каже, що отримав багато запитів про інтерв’ю від державних ЗМІ Росії, але що готовий дати інтерв’ю тільки двом російським репортерам, Анні Політковській і Максимові Бородіну, «як тільки Путін поверне їх із мертвих».

• «Чорний дельфін», який згадується в назві статті, – найімовірніше, колонія № 6 в Оренбурзькій області Росії, де, за повідомленням агентства «РІА-Новості», «відбувають довічне покарання найнебезпечніші злочинці – терористи, маніяки, педофіли».

Перед цим Роґан написав у твітері, що йому про «Чорний дельфін» як жарт під час бесіди сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Клімкін, однак, написав, що не дзвонив Роґанові, і додав, що його стаття «не заслуговує коментарів».

Голова МЗС України звинуватив Росію в провокації, а в мережі припустили, що Роґан став жертвою розіграшу пранкерів.

В інтерв’ю проектові «Настоящее время» (ведучий Роман Мамонов наголошує, що редакція ні в якому разі не схвалює закликів до терористичної діяльності) Роґан так пояснює мотиви своєї статті: «Причина того, що я це написав: міст побудований для присвоєння української території. Україна – суверенна держава, і один зі способів показати це – зруйнувати міст». Роґан знову говорить про те, що хотів був би висловитися чіткіше в першій статті: «Це можна зробити взагалі без жертв».

• Том Роґан – громадянин США, але виріс і здобув освіту у Великій Британії.

• Washington Examiner – консервативне видання, Роґан приєднався до нього 2017 року.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської служби Радіо Свобода