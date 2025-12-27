Київ після чергової масованої атаки РФ: руйнування та наслідки обстрілу

Через російський удар по столиці одна людина загинула. Ще 30 постраждали, серед них двоє дітей. Є влучання і руйнування в багатьох районах. У місті перебої зі світлом, теплом і водою.



Як розповіли в ДСНС, у Дніпровському районі влучання в кілька житлових багатоповерхівок.У Дарницькому районі влучання БПЛА в житлову та приватну забудову. Горіли будинки у приватному секторі. Із будинку для літніх людей довелося евакуювати понад пів сотні осіб. Пошкоджено 24-поверхівку. У Деснянському районі влучання БпЛА у житлову 9-поверхівку.



В Оболонському районі сталося влучання уламків у 3-поверховий приватний житловий будинок. У Шевченківському внаслідок влучання БпЛА у 10-поверхівку виникла пожежа.