Київ після чергової масованої атаки РФ: руйнування та наслідки обстрілу

Через російський удар по столиці одна людина загинула. Ще 30 постраждали, серед них двоє дітей. Є влучання і руйнування в багатьох районах. У місті перебої зі світлом, теплом і водою.

Як розповіли в ДСНС, у Дніпровському районі влучання в кілька житлових багатоповерхівок.У Дарницькому районі влучання БПЛА в житлову та приватну забудову. Горіли будинки у приватному секторі. Із будинку для літніх людей довелося евакуювати понад пів сотні осіб. Пошкоджено 24-поверхівку. У Деснянському районі влучання БпЛА у житлову 9-поверхівку.

В Оболонському районі сталося влучання уламків у 3-поверховий приватний житловий будинок. У Шевченківському внаслідок влучання БпЛА у 10-поверхівку виникла пожежа.

Вибухи у небі над Києвом під час російської атаки на столицю
Наслідки російської атаки у Дніпровському районі Києва
На місці російської атаки у Дніпровському районі Києва
Рятувальники розбивають завали у багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва
Пошкоджений російським обстрілом житловий будинок у Шевченківському районі Києва
Діти дивляться на пошкоджений російським обстрілом будинок у Києві
Пошкоджена російським обстрілом багатоповерхівка у Шевченківському районі Києва
Рятувальник на місці російської атаки у Шевченківському районі Києва
Зруйнований приватний будинок у Дарницькому районі Києва
«Це був прямий приліт «Шахеда». Прокинувся вже на підлозі. В стінах скрізь уламки скла стирчать. Боженька вберіг, накрив мене чудо-покривалом», – розповів Радіо Свобода власник зруйнованого будинку Олександр
«Двигун від «Шахеда» в дитячій кімнаті лежав, біля ліжка. Діти, слава Богу, поїхали до тещі на Різдво з дружиною, два дні назад», – додав Олександр
Момент влучання російського безпілотника у житлову багатоповерхівку в Києві
Дим у небі над Києвом після чергової масованої атаки РФ. Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

