Голова «Нафтогазу»: російські атаки «синхронізуються з похолоданням»

Російські війська били «Шахедами» по об’єктах видобутку і ТЕЦ групи «Нафтогаз» в ході чергової атаки на енергетичну інфраструктуру, заявив голова групи Сергій Корецький 27 грудня.

«Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням – ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу», – прокоментував він.

За словами Корецького, аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи в посиленому режимі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Він додав, що пріоритетом залишаються безпека людей і стабільність роботи газової системи.

Росія завдала чергового масового повітряного удару по Україні вночі та вранці 27 грудня. Зокрема, в Києві та Київські області загинули загалом двоє людей. У столиці спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням, тривають екстрені відключення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



