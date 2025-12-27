Росія запустила по Україні 40 ракет і 519 дронів – Повітряні сили

У ніч проти 27 грудня сили протиповітряної оборони (ППО) знешкодили 474 безпілотники і 29 ракет, якими Росія атакувала Україну, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За словами військових, основним напрямком удару стала Київська область. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 559 засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БПЛА різних типів:

519 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (окупований Крим), і близько 300 із них – типу Shahed;

10 балістичних / аеробалістичних ракет «Іскандер-М» / Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Рязанська, Брянська області);

семи крилатих ракет «Іскандер-К» / «Калібр» (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);

21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської області);

двох крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

За попередніми даними, станом на 13:00 суботи, 27 грудня, протиповітряна оборона збила / подавила 503 повітряні цілі:

474 безпілотники;

шість балістичних / аеробалістичних ракет «Іскандер-М» / Х-47М2 «Кинджал»;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К» / «Калібр»;

19 крилатих ракет Х-101.

У Повітряних силах уточнили, що зафіксовані влучання 10 ракет та 25 ударних БПЛА на 30 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



