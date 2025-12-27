Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила ще 1240 військових, п’ять танків і понад 30 артсистем

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії
Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії. За даними командування, на ранок 27 грудня вони сягнули 1 мільйона 203 310 військових. За попередню добу російські війська втратили близько 1240 людей особового складу.

Штаб також навів оновлені дані про втрати російської техніки за добу:

  • танків – 11 464 (+5 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 23 823 (+19)
  • артилерійських систем – 35 542 (+33)
  • РСЗВ – 1 579
  • засобів ППО – 1 264
  • літаків – 434
  • гелікоптерів – 347
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205)
  • крилатих ракет – 4 107
  • кораблів / катерів – 28
  • підводних човнів – 2
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+158)
  • спеціальної техніки– 4 029

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

Читайте також: Армія РФ штурмує Гуляйполе і проривається до центру

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG