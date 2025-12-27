Кличко: у Києві через російський обстріл 22 постраждалих, серед них – двоє дітей

Через масовану атаку РФ по Києву вже постраждала 22 людина, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його даними, серед постраждалих – двоє дітей, 12 людей госпіталізували.

Кличко повідомив про наслідки атак РФ по районах столиці:

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків поблизу СТО горіли автомобілі.

У Дарницькому районі пожежа сталася на території приватних будинків, виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей, що розташований поруч. Людей звідти евакуювали.

Також у Дарницькому районі БпЛА влучив у 24-поверховий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі. Частково зруйновані 24 і технічний поверхи. Є влучання БпЛА і в іншу багатоповерхівку – на рівні 7 поверху. За попередньою інформацією пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні авто.

У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків на відкритій території, на території гаражного кооперативу та влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні 1 поверху.

У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхівки. В одному з цих будинків (18-поверховому) пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів, на п’ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки влучили у 25-поверховий будинок, пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений також дах 19-поверхового будинку.

В Оболонському районі сталося падіння уламків на територію дачного кооперативу. Та на відкриту територію, там палали автівки.

В Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. Попередньо є пожежа.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.

«Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання», – зазначив Кличко.

За даними мера, на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 11 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.