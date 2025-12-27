Доступність посилання

Кличко: у Києві через російський обстріл 22 постраждалих, серед них – двоє дітей

Наслідки масованого удару РФ по Києву, 27 грудня 2025 року
Наслідки масованого удару РФ по Києву, 27 грудня 2025 року

Через масовану атаку РФ по Києву вже постраждала 22 людина, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його даними, серед постраждалих – двоє дітей, 12 людей госпіталізували.

Кличко повідомив про наслідки атак РФ по районах столиці:

  • У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків поблизу СТО горіли автомобілі.
  • У Дарницькому районі пожежа сталася на території приватних будинків, виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей, що розташований поруч. Людей звідти евакуювали.
  • Також у Дарницькому районі БпЛА влучив у 24-поверховий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі. Частково зруйновані 24 і технічний поверхи. Є влучання БпЛА і в іншу багатоповерхівку – на рівні 7 поверху. За попередньою інформацією пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні авто.
  • У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків на відкритій території, на території гаражного кооперативу та влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні 1 поверху.
  • У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхівки. В одному з цих будинків (18-поверховому) пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів, на п’ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки влучили у 25-поверховий будинок, пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений також дах 19-поверхового будинку.
  • В Оболонському районі сталося падіння уламків на територію дачного кооперативу. Та на відкриту територію, там палали автівки.
  • В Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. Попередньо є пожежа.
  • У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.

«Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання», – зазначив Кличко.

За даними мера, на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 11 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

