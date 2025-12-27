Росія масовано атакувала Київ: п’ятеро постраждалих, є влучання у будинки – Кличко

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його даними, наразі відомо про 5 постраждалих. Кличко уточнив, що чотирьох із п’яти постраждалих госпіталізували. Одному надали допомогу амбулаторно.

Крім того, столичний голова розповів про наслідки ударів у різних районах Києва:

У Голосіївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО.

В Оболонському районі уламки впали у дачному кооперативі.

Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.

У Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. Поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах.

У Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Виклик медиків у Деснянський район. Бригада прямує. Також медики виїхали за двома адресами в Соломʼянський район.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



