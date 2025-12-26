«Обходять завдяки Білорусі» – Зеленський звинуватив Мінськ у сприянні ударам РФ

Частина російських атак із застосуванням дронів відбувається завдяки сприянню Білорусі, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке відбулося 26 грудня.

«У нас сьогодні була Ставка, присвячена повністю дронам і лініям захисту. Так само ми говорили і про (повітряні атаки на) Ковель (місто у Волинській області – ред.). Є проблема – те, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, білоруській землі. І технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив усі задачі на наступну Ставку, будуть відповіді», – сказав глава держави, відповідаючи на запитання журналістів, які стосувалися в тому числі російських ударів по залізничній інфраструктурі в Коростені та Ковелі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.