Вибух у поїзді на Фастівщині: у поліції повідомили, що розпочали розслідування

Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом вибуху на залізниці під Києвом, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Правоохоронці кажуть, що у ніч проти 14 вересня на Фастівщині стався інцидент на залізниці. Близько 23:40 до поліції надійшло повідомлення про вибухи на станції між містами Васильків та Боярка.

«Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь. Інформація щодо постраждалих до поліції не надходила», – зазначили у відомстві.









Також відомо, що слідчими за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Згодом прем'єрка Юлія Свириденко розповіла, що уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу, а вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки.

«Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину. «Укрзалізниця» узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою – для збереження стикування», – розповіла вона.





Раніше голова Київської ОВА повідомив, що на Київщині сталась надзвичайна подія, внаслідок якої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі. За його даними, трьом жінкам була надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до Києва, уточнив Калашник.

Відомо, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.

Після вибухів на Київщині «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потяги, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об’їжджатиме пошкоджені ділянки.

Згодом у ЗСУ уточнили, що на Київщині сталась детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж.



