На Київщині сталась детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж – ЗСУ

У ніч проти 14 вересня на Київщині сталась детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж, повідомили Суспільному у Генштабі ЗСУ.

За даними українського командування, особовий склад не постраждав.

«Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони – відчеплені. На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка», – додали у Генштабі ЗСУ.

Раніше голова Київської ОВА повідомив, що на Київщині сталась надзвичайна подія, внаслідок якої зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі. За його даними, трьом жінкам була надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до Києва, уточнив Калашник.

Відомо, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.

Після вибухів на Київщині «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потяги, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об’їжджатиме пошкоджені ділянки.



