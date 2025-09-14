ОВА: сили РФ вдарили по підприємству в Чернігові, спалахнула пожежа

У ніч проти 14 вересня сили РФ атакували підприємство у Чернігові, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський у телеграмі.

«Вночі російський БпЛА «Гербера» атакував підприємство нашого міста. На території підприємства виникла пожежа», – зазначив він.

За даними голови МВА, минулося без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



