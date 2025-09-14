У Криму ЗСУ вразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ – Генштаб

В окупованому Криму уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У ніч на 11 вересня підрозділи Військово-морських cил уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази «Севастополь», у тимчасово окупованій АР Крим», – йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗС України зауважили, що зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони у Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.