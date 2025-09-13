Місцева влада РФ заявила про двох загиблих через вибух на залізниці в Орловській області

У Орловській області Росії під час перевірки залізничних шляхів виявили вибухові пристрої, заявив губернатор регіону Андрій Кличков 13 вересня.

Він уточнив, що під час підриву одного з них загинули двоє людей, ще один зазнав поранення.

Через оперативні заходи затримувався рух поїздів залізницею, додав Кличков. За його словами, тривають оперативні заходи, в тому числі розшук «осіб, причетних до скоєння злочину».





Згодом виконувач обов’язків губернатора сусідньої Курської області Олександр Хінштейн уточнив, що вибух стався неподалік із межею його регіону.

«На великий жаль, двоє співробітників «Росгвардії» загинули, ще один – перебуває в тяжкому стані», – заявив він.

За словами Хінштейна, затримувалися 10 поїздів.

На початку вересня через повітряну атаку в Ростовській області Росії була порушена робота контактної мережі, затримувалися 26 пасажирських поїздів.